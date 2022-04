Il nuovo volto della scalinata di Arzachena.

Cambia volto la nota scalinata di Santa Lucia di Arzachena. Turibulum è la nuova installazione posata in occasione della Pasqua e del centenario dall’autonomia della città. L’opera, che riporta le date dei 100 anni di autonomia da Tempio, è stata ideata e realizzata da due noti artisti sardi famosi anche all’estero per le loro creazioni. Si tratta di Tellas (Fabio Schirru) e Ciredz (Roberto Cireddu).

“Arzachena festeggia i suoi 100 anni di autonomia: un Comune molto giovane, ma con una storia molto antica. Il nostro “Turibulum” – hanno detto gli artisti -, che riprende il nome dato dai Romani a questa porzione di territorio, è un modo per ricordare la sua lunga e importante storia. È un insieme di visioni e frammenti di immagini che, come cartoline, rievocano e raccontano la varietà del paesaggio, i colori stagionali, le forme granitiche, la vegetazione bassa e fitta, il mare e i profumi della Gallura. Queste immagini si mescolano e intersecano creando diverse possibilità di lettura per chi sale la scalinata di Santa Lucia: uno spazio da percorrere e in cui immergersi per ritrovare quel senso di libertà che ci ispira la natura”.