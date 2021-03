I dati del Comune di Arzachena.

Calano ancora i contagi ad Arzachena. Ad oggi sono 13 le persone posivite al Coronavirus nel Comune di Arzachena, 11 in meno rispetto al precedente bollettino del 3 marzo. È il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda, a comunicare il dato ufficiale rilevato dalla Ats.

Tutti i positivi sono sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme ai soggetti con cui hanno avuto stretti contatti.

“In questi giorni, il rafforzamento delle restrizioni per ridurre il contagio in corso nel resto d’Italia resta un monito per tutti – ha commentato il primo cittadino – pertanto le regole sull’utilizzo delle mascherine e il distanziamento tra non conviventi devono essere rispettate anche ora che la Sardegna si trova in zona bianca“.

“Si raccomanda la massima attenzione nel rispettare le misure a contrasto della diffusione del Covid-19 e a ridurre i contatti non necessari, soprattutto nei luoghi aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro”, conclude il sindaco.

