L’incidente sulla strada provinciale di Arzachena.

Un violento incidente si è verificato oggi intorno alle 15 sulla strada provinciale 59 bis, all’incrocio con la bretella per Cannigione. Un furgone e un’auto sono entrati in collisione, causando il ferimento di 7 persone.

Il furgone, a bordo del quale viaggiavano 3 persone, si è scontrato violentemente con un’autovettura occupata da quattro ragazze di nazionalità spagnola. L’impatto è stato talmente forte che i mezzi hanno riportato danni ingenti, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere contorte.

Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorritori del 118-Areus con tre ambulanze, che hanno provveduto a trasportare tutti i feriti all’ospedale di Olbia. I carabinieri sono intervenuti per gestire la viabilità e avviare i rilievi del caso, cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada provinciale 59 bis è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

