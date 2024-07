Tamponamento tra due auto al bivio di Cannigione

Il tamponamento tra due auto a Cannigione.

Un incidente stradale si è verificato stamane intorno alle 12 sulla statale 125, nei pressi del bivio per Cannigione. Le cause esatte del tamponamento tra due autovetture sono ancora da accertare, ma l’impatto ha coinvolto quattro persone, una delle quali è stata trasportata all’ospedale di Olbia per accertamenti a bordo di un’ambulanza del 118-Areus.

La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena è prontamente intervenuta sul luogo dell’incidente, collaborando con i sanitari per garantire assistenza ai feriti e mettendo in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante. Anche la polizia locale di Arzachena è intervenuta sul posto per gestire la viabilità e avviare le indagini necessarie a chiarire le dinamiche dell’incidente. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso, cercando di ricostruire quanto accaduto e raccogliendo testimonianze dai presenti.

Il traffico sulla strada statale 125 ha subito rallentamenti a causa dell’incidente e delle operazioni di soccorso, ma la situazione è stata riportata alla normalità grazie alla tempestiva azione delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

