La Nuit des Étoiles a Olbia sarà condotta da Beppe Convertini

Beppe Convertini presenterà la Nuit des Étoiles

È Beppe Convertini il presentatore scelto per la seconda edizione de La Nuit des Étoiles sabato 26 luglio a Olbia. L’attore e conduttore radiotelevisivo sarà sul palco di piazza Crispi alle ore 21.30 assieme alla madrina Anbeta Toromani.

“Vero e proprio ambasciatore della cultura italiana attraverso le trasmissioni televisive su Rai 1 e Rai Radio 2, oltre che con pubblicazioni letterarie, Beppe Convertini condividerà il palco con la madrina della manifestazione, Anbeta Toromani. L’occasione è preziosa, La Nuit des Étoiles si è infatti consacrata all’attenzione della critica e del pubblico portando la magia del balletto declinata ai più alti livelli nel magnifico scenario offerto dal Golfo di Olbia in Sardegna, in un contesto accessibile a tutti. Lo straordinario cast scritturato dalla direttrice artistica Mavi Careddu promette di rinnovare le intense emozioni della prima edizione: dieci stelle internazionali tra cui spicca Polina Semionova, étoile dello Staatsballett di Berlino”.

Il rapporto con l’Isola

“Prosegue spedita la vendita dei biglietti che resteranno in vendita fino a esaurimento dei posti, sia online nell’apposita sezione Ticketing sul sito www.lanuitdesetoiles.it (sotto tutte le info utili) che fisicamente a Olbia presso Stage One, in via G. D’Annunzio, 1. Beppe Convertini parla di Olbia e della Sardegna “Parliamo di una delle terre più belle al mondo, l’ho raccontata in ‘Azzurro. Storie di Mare’ in onda ogni sabato alle ore 17,55 su Rai 1, e in ‘Lido Asiago 10’ il sabato e la domenica dalle ore 16 alle ore 19,30 su Rai Radio 2. La Sardegna unisce storia, arte e cultura ma soprattutto ha il mare più bello del mondo, inimitabile, che ci offrirà uno scenario meraviglioso sabato 26 luglio per La Nuit des Étoiles”.

