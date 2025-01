Una scuola di infanzia moderna ad Arzachena, ok al progetto

La nuova scuola di infanzia sorgerà in via Mameli ad Arzachena.

Ad Arzachena ci sarà una nuova scuola di infanzia. Nei giorni scorsi, la Giunta comunale di Arzachena si è riunita per discutere il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla costruzione della nuova scuola in via Mameli.

Il progetto prevede la realizzazione di una scuola dell’infanzia moderna, destinata ad ospitare sei sezioni, con annesso un civic center. L’intervento è stato suddiviso in lotti esecutivi, con un primo che prevede la costruzione di tre sezioni, estendibili a sei nei successivi lotti. L’iniziativa si inserisce negli obiettivi primari dell’amministrazione comunale per il miglioramento delle infrastrutture educative.

Il progetto è stato redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti, con il supporto tecnico di 3TI Italia Spa e gli architetti Giovanni Dessì, Franco Niffoi e Luca Peralta. Sono state avviate le procedure per il reperimento dei fondi necessari alla realizzazione, coinvolgendo la Regione Sardegna attraverso il progetto Iscol@. L’investimento è di 4 milioni e 400mila euro totali.

Il progetto ha ricevuto il parere favorevole sia dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Maria Laura Del Rio, sia dal Responsabile del Servizio Finanziario, Antonio Asara. Entrambi hanno attestato la regolarità tecnica e contabile dell’iniziativa.

