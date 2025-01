Fine delle feste, le case di Natale che ci hanno emozionato in Gallura

Le case più belle di Natale a Olbia e in Gallura.

Con l’arrivo dell’Epifania si concludono le feste di Natale. A Olbia e in Gallura sono stati organizzati tantissimi eventi, ma le vere star delle festività sono state le tante case di Natale addobbate con bellissime luci e graziosi ornamenti natalizi.

Queste case ogni anno ci deliziano con i loro colori che esprimono pienamente la magia del Natale e sono per questo motivo sempre fotografate. Con l’addio alle feste saluteremo la casetta di via Imperia, chiamata la “casa di Babbo Natale”, la più illuminata di zona Bandinu e inimitabile, tanto che da anni è ancora la più luminosa e più bella del quartiere.

Ci saluterà anche la bellissima casetta di via Veronese, con i suoi colori blu intensi è riuscita a imporsi in pochi anni diventando una delle più belle abitazioni più addobbate della città. Ha incantato tutti un’altra villetta, in via Gramsci, che quest’anno si è riempita di luci colorate.

L’aria di festa è andata oltre i confini di Olbia arrivando a Loiri e a La Maddalena, in quest’ultima quest’anno è stata aggiunta anche una nevicata artificiale dal tetto, rendendo ancora più magica l’atmosfera natalizia.

