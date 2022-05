La prima scuola di Dj ad Arzachena.

Ad Arzachena la prima Dj school gratuita. Per investire sulla cultura, sopratutto per i talenti giovanili, il Comune ha lanciato la prima scuola per deejay per i giovani dai 16 ai 30 anni. Il progetto, a cura della McEventz in collaborazione con Ama Auditorium multidisciplinare, parte l’ 11 maggio e durerà fino al 10 giugno.

Il teatro comunale ospiterà il laboratorio musicale di introduzione all’attività di dj con appuntamenti da due ore ciascuno insieme a Max Correnti e Sandro Lunesu, noti artisti del mondo dell’intrattenimento nelle località più amate sul mare di Arzachena e della Sardegna.

La scuola di dj è promossa e finanziata dal Comune è dedicata agli appassionati di musica che vogliono approfondire le conoscenze sui vari generi musicali e confrontarsi con le prime tecniche di mixaggio. Il programma è suddiviso in 12 lezioni, in un calendario distribuito nelle giornate del 11, 12, 13, 20, 21, 26, 27, 28 maggio e il 3, 4, 9, 10 giugno, dalle 18:30 alle 20:30.

Le attività didattiche sono focalizzate sullo studio della storia della musica a partire dagli anni ’70; storia della discoteca e del mondo dell’intrattenimento; approfondimento sul “Night Clubbing”; tipologie di locali e correnti musicali; preparazione del primo Dj set; controller; CDJ; panoramica delle strumentazioni; mixer & giradischi; la struttura di un brano musicale; tecniche di mixaggio. Per le iscrizioni e i dettagli è necessario contattare il numero 329/4948664.