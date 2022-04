I lavori nella scuola di Cannigione.

Il cortile della scuola primaria di Cannigione si trasforma in un parco. Sono iniziati i lavori per la sistemazione dell’intera area esterna dell’edificio, dove sorgeranno 1000 metri quadrati di prato con fiori e piante.

Inoltre, l’amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessore all’Ambiente e Pubblica Istruzione, Michele Occhioni, renderà sicuro il parco giochi con l’istallazione di una pavimentazione antiurto sotto gli scivoli e le altalene. Quella di Cannigione non sarà l’unica area bimbi che cambierà look. Infatti, sono in arrivo anche i giochi per il cortile della ex scuola San Vincenzo.