La prima crociera a Golfo Aranci.

Dopo 2 anni sul porto di Golfo Aranci arriva la prima crociera. A inaugurare la stagione delle crociere la Seabourn Ovation, che questa mattina alle 7 ha attraccato sul waterfront golfarancino. La nave della compagnia, che fa parte del gruppo extra lusso Holland America Line – Carnival, ha portato in Gallura circa 400 passeggeri.

Gli ospiti della crociera, principalmente turisti americani, hanno potuto esplorare la Gallura facendo alcune escursioni in Costa Smeralda, shopping e un tour libero per Golfo Aranci e anche Olbia, grazie ai collegamenti ferroviari con la città. Un approdo, quello odierno, che riporta nel secondo scalo gallurese una ventata di ottimismo e che conferma l’appeal della destinazione soprattutto per il mercato delle lussuose mini crociere.

La nave, che ora è in direzione Corsica, alla volta di Ajaccio, ritornerà nello scalo per una toccata al mese, rispettivamente a maggio, agosto e ottobre. “L’approdo, benchè in rada, della Seabourn Ovation è per la nostra Autorità di Sistema Portuale, ma soprattutto per il porto di Golfo Aranci, un ritorno alla normalità e alla piena operatività – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. Lo scalo gallurese, nonostante due anni di totale azzeramento del traffico, ha saputo mantenere vivo il suo appeal nel segmento delle crociere di lusso, sia per la posizione strategica di vicinanza alle principali mete escursionistiche della Costa Smeralda, sia per la multifunzionalità dell’ormeggio che, a differenza degli altri porti di Sistema e in base alla scelte della compagnia, può essere effettuato in rada, con approdo dedicato ai tender accanto al porto commerciale, ma anche in una banchina recentemente rinnovata e dotata di tutti i servizi al passeggero”.