Scuolabus gratis ad Arzachena, Lu Postali per gli studenti

Lo scuolabus gratis ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena finanzia il viaggio da e verso la scuola per gli studenti degli istituti secondari di secondo grado a bordo de Lu Pustali. L’assessore ai Trasporti e Attività Produttive, Stefania Fresu, ha stanziato i fondi per fornire un sostegno pratico a favore dell’istruzione e delle famiglie di Arzachena. Da oggi e, preferibilmente, entro il 30 settembre prossimo, è possibile presentare la domanda per fruire della gratuità per l’anno scolastico 2024/2025.

“È una misura a sostegno degli studenti pendolari molto apprezzata che finanziamo volentieri anche per il prossimo anno scolastico. Il servizio a bordo dell’autobus Lu Pustali verrà offerto gratuitamente agli studenti di Arzachena frequentanti il liceo scientifico Falcone e Borsellino e l’istituto alberghiero Ipsar Costa Smeralda – dice Stefania Fresu, assessore al Trasporto locale e Attività Produttive -. Sono oltre 50 i ragazzi che vivono nei borghi e fruiscono ogni anno di questa opportunità finanziata con soli fondi comunali, è un modo per renderli indipendenti e agevolare le famiglie”.

Le tratte coperte dal servizio sono quelle da Arzachena a Cannigione e da Arzachena a Baja Sardinia, Porto Cervo, Abbiadori, Monticanaglia.

Il modulo è scaricabile dal sito www.comune.arzachena.ss.it, o può essere ritirato direttamente sull’autobus e deve essere inviato all’indirizzo email commercio@comarzachena.it, oppure consegnato a mano all’Ufficio Commercio in via Firenze numero 2, dalle 8:30 alle 12, dal lunedì al venerdì.

