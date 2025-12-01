Porto Cervo resta senz’acqua, al via i lavori dei tecnici Abbanoa

I lavori alla rete idrica Abbanoa di Porto Cervo e dintorni.

Nei prossimi giorni i residenti delle frazioni di Porto Cervo Marina, Liscia Di Vacca e Cala Granu potrebbero riscontrare disagi nell’erogazione dell’acqua a causa di un intervento programmato dai tecnici di Abbanoa. Mercoledì 3 dicembre, infatti, è previsto un lavoro di manutenzione all’interno di un pozzetto sulla condotta dei “Campetti Parrocchiali“, situata al bivio per le località di Porto Cervo Marina e Liscia Di Vacca, nel territorio del Comune di Arzachena. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario interrompere il flusso idrico dalle 8 alle 19, con possibili cali di pressione e temporanee sospensioni del servizio.

Il gestore ha assicurato che i tecnici faranno il possibile per ridurre al minimo i tempi di interruzione e anticipare la ripresa dell’erogazione qualora le operazioni dovessero concludersi prima del previsto. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al servizio di guasti di Abbanoa, disponibile 24 ore su 24 tramite il numero verde 800/022040. Al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe presentare torbidità temporanea dovuta allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni.