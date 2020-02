L’appuntamento per il 12 febbraio.

È Shakespeare a ispirare il prossimo appuntamento della stagione teatrale 2020 dell’AMA di Arzachena, ideata dall’associazione culturale Deamater. Mercoledì 12 febbraio, infatti, tocca a “Riccardo3 – l’avversario” di Francesco Niccolini, in scena dalle ore 21. Lo spettacolo, una produzione Arca azzurra produzioni in collaborazione con Le tre corde/Compagnia Vetrano Randisi, è liberamente ispirato al celebre “Riccardo III” di William Shakespeare e ai crimini di Jean-Claude Romand, con Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Giovanni Moschella. Regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi.

Una stanza bianca. Un letto. Un trono. Forse a rotelle. Un costume elegantissimo, ricostruzione perfetta di un abito nobiliare inglese di fine quindicesimo secolo. Ma la stanza non è quella di un castello tardo medievale, e nemmeno il letto: sembrano piuttosto gli interni disadorni e freddi di una stanza d’ospedale. Psichiatrico, forse. Allora cosa ci fa, qui dentro, un costume da Riccardo III? Chi sono i tre uomini che si alternano in modo schizofrenico tra tutti i ruoli della storia, compresi quelli femminili, comprese le pause per assumere medicinali, andare al bagno o leggere cartelle cliniche?

“Quando, insieme a Enzo Vetrano e Stefano Randisi, abbiamo cominciato a ragionare sul nostro Riccardo, è stata fortissima l’esigenza di sottrarlo al medioevo inglese e capire come fargli abitare il presente, perché non fosse l’ennesima variazione sul tema ma qualcosa di meno rassicurante – spiega Francesco Niccolini –, la ferocia smodata della sua capacità di incarnare il male, oggi, dove trova casa? E da quella casa, da quel corpo e da quella mente, come riusciremo a estirparlo? davvero l’unica possibilità è opporre alla violenza assetata di sangue una violenza giusta?”.

domenica 8 Marzo | h.18:00

ROCK E RESILIENZA

di Francesco Caldarola

con Paola Maugeri

regia Emilio Russo

produzione TieffeTeatro



martedì 17 Marzo | h.21:00

E PENSARE CHE C’ERA GIORGIO GABER

di e con Andrea Scanzi

regia di Simone Rota



domenica 29 Marzo | h.18:00

MARATONA DI NEW YORK

di Edoardo Erba

con Fiona May e Luisa Cattaneo

regia Andrea Bruno Savelli



mercoledì 8 Aprile | h.21:00

BESTIE FEROCI

Di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia

Regia e musiche originali Antonello Murgia

produzione Teatro dallarmadio



22-23-24-25 Aprile | h.21:00

IO NON FARÒ LA MIA FINE

testo: Paola Atzeni

regia: Nicolò Columbano

produzione: Sardegna Teatro – Deamater

