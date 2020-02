La situazione di Air Italy.

La cancellazione improvvisa di alcuni voli, come quelli per Lagos e New York, ha gettato oggi nel panico i lavoratori di Air Italy già in allarme per situazione dell’azienda con la flotta ai minimi storici e l’esternalizzazione delle proprie linee verso altre compagine.

Il personale navigante di Olbia a zero ore e quello di Malpensa utilizzato al minimo, sono l’emblema di una crisi silente. “Abbiamo reiteratamente tentato di avere informazioni dal management aziendale sullo status quo, purtroppo, senza alcun esito – dichiara Marco Bardini del sindacato Anpav -. I massimi vertici sono irraggiungibili da diverse settimane mentre il middle management sostiene di non avere alcuna informazione”.

Sembra un muro di gomma, sul quale pesa l’assenza delle istituzioni, come Ministero dello Sviluppo Economico e Regione. “È chiaro che questo odioso stato di cose non è ulteriormente procrastinabile. Pertanto, oltre allo sciopero di 24 ore che sarà proclamato domani i lavoratori saranno chiamati ad una massiccia mobilitazione”.

