Il vice sarà il sindaco di Tempio Gianni Addis.

Si è riunita questa mattina nella sede del museo archeologico della città la Conferenza territoriale socio sanitaria della Assl di Olbia, che ha eletto all’unanimità presidente il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda.

Durante l’incontro odierno, presieduto dal direttore della Assl di Olbia, Paolo Tauro, comprendendo le deleghe, erano le amministrazioni comunali presenti all’incontro erano 24 su 26. Il neo presidente Ragnedda succede all’ex sindaco di Padru Antonio Satta. Eletto suo vice, il sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis, e segretario quello di San Teodoro, Rita Deretta.

“Il risultato raggiunto esprime l’unità del territorio, che soprattutto in un periodo come questo, è fondamentale per il miglioramento dei servizi sanitari rivolti alla persona”, dichiara il direttore della Assl di Olbia.

“Con grande soddisfazione e onore assumo questo incarico per rappresentare tutto il territorio della Gallura e mi impegno sin da ora a portare avanti le vertenze che, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà, interessano tutti i nostri territori “, commenta il neo presidente Ragnedda.

