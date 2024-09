Ecco il programma con Skin alla Festa patronale di Arzachena

C’è anche Skin, la leader degli Skunk Anansie, nel ricco programma dell’edizione 2024 della Festa patronale di Arzachena. Accanto ai riti tradizionali del ritiro della bandiera, della processione per le vie del paese e dei Vespri solenni, il programma prevede concerti, cabaret, esibizioni equestri, i fuochi d’artificio, la lotteria. Questi sono solo alcuni dei momenti clou in agenda. Tra gli artisti che calcheranno il palco per i festeggiamenti sono stati ingaggiati Skin, Sophie and the Giant e il Dj Pippo Palmieri dello Zoo di Radio 105. Spazio anche al folclore regionale con il concerto di Maria Giovanna Cherchi, i canti a chitarra e l’esibizione dei musicisti arzachenesi della Mi La Band.

L’organizzazione degli appuntamenti è a cura del Comitato Fidali 84/99 e della parrocchia Santa Maria della Neve con il supporto del Comune di Arzachena.

Programma Festa Patronale Arzachena 2024

Giovedì 12 settembre

ore 19:00, piazza Risorgimento – apertura stand espositori;

21:00, piazza Pio XII – Gara cantadores a chiterra con Emanuele Bazzoni, Franco Dessena, Daniele Giallara, alla chitarra Nino Manca e Alessandro Carta, alla fisarmonica Claudio Dessena;

ore 21:00, piazza Risorgimento – Ballo liscio con il fisarmonicista Mirko Putzu.

Venerdì 13 settembre

ore 16:00, abitazione del presidente del Comitato festa patronale – Raduno del comitato e ritiro bandiera;

17:00, piazza Risorgimento – Intrattenimento per bambini;

ore 18:30, tempio vecchio Santa Maria della Neve in piazza Risorgimento – Cerimonia delle bandiere e omaggio ai Santi Patroni;

19:00, piazza Risorgimento – Apertura stand espositori;

ore 19:00, tempio nuovo Santa Maria della Neve in via Tenente Sanna – Vespri e santa messa in onore dei Santi Patroni;

ore 20:00, piazza Risorgimento – Concerto della MI LA Band e spettacolo di cabaret musicale con Antonio Mezzancella.

Sabato 14 settembre, Skin ad Arzachena

ore 16:00, tempio nuovo Santa Maria della Neve – Processione dei Santi Patroni nei rioni;

19:00, tempio nuovo Santa Maria della Neve – Santa messa presieduta da Don Mirco Barone responsabile della Comunità diocesana “La Porziuncola” accompagnato dal canto del coro parrocchiale “Cantiamo con gioia”;

ore 18:00, Tanca di Lu Palu – Intrattenimento per bambini;

20:00, Tanca di Lu Palu – Arzachena Endless Summer Festival con ospiti Danyjeey, Pippo Palmieri dello Zoo di 105, Sophie and The Giant, Passione a 90 e la partecipazione di Skin.

Domenica 15 settembre

ore 10:00, tempio nuovo Santa Maria della Neve – Processione solenne con i Santi Patroni per le vie del paese;

ore 11:00, tempio nuovo Santa Maria della Neve – santa messa presieduta dal Vescovo diocesano S.E. Mons. Roberto Fornaciari accompagnato dal canto del coro parrocchiale “Don Bosco” e la partecipazione di Maria Giovanna Cherchi;

ore 16:00, viale Paolo Dettori – Palio della Stella Città di Arzachena, in collaborazione con l’associazione Cavalieri di Arzachena;

20:00, piazza Risorgimento – Concerto di Maria Giovanna Cherchi, a seguire spettacolo comico con Alessandro Pili “sindaco di Scraffingiu”, estrazione premi della lotteria e saluti del Comitato;

ore 24:00, bastione della chiesa di Santa Lucia – Fuochi d’artificio.

