Smeralda Holding Blue Days, Porto Cervo si mobilita per la tutela del mare

Il bilancio degli Smeralda Holding Blue Days.

Si sono concluse con successo le prime due tappe degli Smeralda Holding Blue Days, il programma di sensibilizzazione ambientale promosso da Smeralda Holding — società controllata da Qatar Investment Authority (QIA) — in sinergia con il Comune di Arzachena.

L’iniziativa, parte integrante dell’AgendaBLU 2026, ha visto la collaborazione attiva di partner d’eccellenza come Plastic Free Odv Onlus e One Ocean Foundation, con il prestigioso patrocinio della Guardia Costiera di Olbia. Un format che dal 2018 unisce istituzioni e volontari con un unico obiettivo: proteggere il fragile ecosistema costiero della Sardegna.

Dalla pulizia delle spiagge ai laboratori per le scuole.

Il programma è entrato nel vivo martedì 21 aprile con la pulizia del litorale di Liscia Ruja. L’azione ha coinvolto i dipendenti del gruppo Smeralda Holding e del Consorzio Costa Smeralda, che insieme ai volontari hanno rimosso rifiuti e plastiche, restituendo decoro a una delle perle del territorio.

Mercoledì 22 aprile, in concomitanza con la Giornata della Terra, l’attenzione si è spostata sui più piccoli. Oltre 130 alunni delle scuole primarie di Arzachena, Abbiadori e Cannigione si sono riuniti al Conference Centre di Porto Cervo per l’evento “Alla scoperta delle meraviglie del mare”. Grazie al supporto scientifico dell’Università di Sassari, i bambini hanno partecipato a laboratori didattici innovativi:

Analisi al microscopio della Posidonia oceanica. Simulazione di riforestazione marina con reti in fibra di cocco. Tutela delle dune: percorsi guidati per rispettare la flora locale. Bioacustica: ascolto dei suoni delle diverse specie marine.

Le voci dei protagonisti.

Il successo dell’iniziativa risiede nella sinergia tra pubblico e privato, come sottolineato dai vertici coinvolti.

Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding, ha dichiarato: ”Prendersi cura del mare significa prima di tutto costruire un legame consapevole tra il territorio e la sua comunità. Con Smeralda Holding Blue Days abbiamo voluto dare vita a un percorso strutturato che coinvolgesse cittadini, dipendenti, associazioni e giovani nella tutela dell’ambiente, lavorando in modo concreto sulla sensibilizzazione e sull’educazione delle nuove generazioni, i veri futuri ambasciatori del mare e della sostenibilità. La collaborazione con il Comune di Arzachena, attraverso l’inserimento del programma nell’AgendaBLU, rappresenta un elemento centrale di questo progetto e conferma quanto il lavoro sinergico tra pubblico e privato, insieme ad associazioni, aziende e operatori del territorio, sia fondamentale per la tutela dell’ambiente e per generare un impatto concreto e duraturo”.

Alle parole del CEO fanno eco quelle di Michele Occhioni, assessore all’ambiente di Arzachena: ”Dal 2018, AgendaBLU è il catalizzatore che unisce le energie di tanti volontari e, fin dal principio, Smeralda Holding è stata accanto al Comune di Arzachena impegnandosi in questa missione. La natura è la nostra risorsa primaria, per questo il contributo di associazioni, fondazioni e società del territorio è fondamentale per veicolare un messaggio forte e condiviso sui valori che portiamo avanti a difesa dei litorali. Con ogni singolo appuntamento vogliamo accrescere la coscienza civica di cittadini e il coinvolgimento delle scuole, come in questa occasione, è fondamentale. Unire le forze è l’unica via per preservare la bellezza della nostra destinazione”.

Prossimo appuntamento.

Il percorso degli Smeralda Holding Blue Days non finisce qui. Il terzo appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026 presso la Marina di Porto Cervo. In questa occasione, sub professionisti e associazioni locali si immergeranno per la consueta pulizia dei fondali, un atto concreto per liberare il porto dai rifiuti sommersi e garantire la salute delle acque smeraldine.

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