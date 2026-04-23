Il meteo a Olbia e in Gallura per la giornata del 24 aprile

Ecco il meteo a Olbia.

Il meteo a Olbia prevede una giornata radiosa per domani, venerdì 24 aprile 2026. Secondo le ultime rilevazioni fornite dai dati Google, la città di Olbia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e da un soleggiamento pressoché totale, confermando un trend primaverile estremamente gradevole per residenti e visitatori. La completa assenza di nuvolosità garantirà una visibilità eccellente su tutto il litorale, rendendo superflui ombrelli e impermeabili grazie a una probabilità di pioggia che resta ferma allo zero per cento per l’intero arco delle ventiquattro ore.

Dal punto di vista termico, il clima si presenterà mite e invitante, specialmente durante le ore centrali del giorno quando la temperatura massima toccherà i 20°C. Sarà tuttavia necessario prestare attenzione alle prime ore del mattino e alla serata, momenti in cui la colonnina di mercurio scenderà fino a toccare i 9°C, segnando un’escursione termica tipica di questa stagione. Il vento soffierà con moderazione costante da nord, mantenendo una velocità contenuta intorno ai 13 chilometri orari, una brezza leggera che non disturberà le attività all’aperto ma che contribuirà a mantenere l’aria tersa e pulita.

Anche i tassi di umidità rimarranno su livelli ottimali, attestandosi intorno al 47%, valore che assicura un benessere fisico elevato e una percezione della temperatura reale molto fedele ai dati registrati. Si prospetta dunque un venerdì ideale per godersi la bellezza della costa sarda, approfittando di un contesto atmosferico che invita alla mobilità e alla vita all’aria aperta in totale serenità.

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