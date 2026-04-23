Olbia, il Consiglio ricorda l’ex assessore scomparso Paolo Calaresu

Nizzi ricorda l’ex assessore Paolo Calaresu.

Il Consiglio comunale di Olbia ha ricordato la figura di Paolo Calaresu, ex assessore comunale scomparso lo scorso marzo. Il sindaco Settimo Nizzi lo ha definito come una persona importante per la nostra comunità: “una persona stupenda che amava sorridere. Amava incontrare le persone – è il pensiero di Nizzi durante il consiglio comunale che si è svolto oggi 23 aprile -, era abbastanza puntuale nel perseguire quelli che erano gli interessi della città. Insegnante di professione e tecnico agronomo nella libera professione, marito di una persona a noi ugualmente vicina, che appartiene a una famiglia molto conosciuta in città”, lo ricorda così.

Il minuto di silenzio.

Il primo cittadino ha chiesto poi un minuto di raccoglimento in aula consiliare per ricordare l’olbiese scomparso. L’apertura della seduta odierna del Consiglio comunale di Olbia è stata segnata da un profondo momento di commozione e rispetto. Il primo cittadino ha voluto onorare la memoria del concittadino recentemente scomparso, invitando l’intera aula a osservare un minuto di solenne raccoglimento.

La ripresa dei lavori dopo il momento commuovente.

Il silenzio che ne è seguito ha unito in un unico sentimento di cordoglio tutti i consiglieri e gli assessori presenti, testimoniando il forte legame che stringe l’amministrazione alla sua comunità e alla figura di Calaresu. Una volta concluso questo toccante tributo, l’attività istituzionale è ripresa come da programma, tornando a focalizzarsi con rigore sui diversi punti all’ordine del giorno previsti per la giornata.

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