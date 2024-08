A La Maddalena inaugurato un campo di street basket

A La Maddalena arriva lo street basket, con un campo intitolato a Marco Mascagni nel ricordo di Kobe Bryant. All’inaugurazione, nella frazione di Moneta, c’erano il sindaco, Fabio Lai, e la consigliera delegata allo Sport, Milena Orrù. Nell’area giochi dismessa vicino alla scuola è nato un campo da street basket. Coi colori e un murale dedicato alla stella dei Lakers Kobe Bryant. Ma con una dedica speciale e una targa per Marco Mascagni, “pioniere del basket isolano”.

“È stato un bellissimo momento, diverso senza ombra di dubbio – commenta il primo cittadino di La Maddalena -. Le emozioni che si provano quando si realizza un progetto, quando si riqualifica un’area e si restituisce alla Città sono sempre forti perché ti rendi conto che piano piano quel posto torna a vivere. Ma ieri c’è stata una componente in più, qualcosa di speciale”.

“Ricordare in maniera commossa un grande sportivo, una grande persona come Marco ha reso la serata molto più speciale – continua Lai -. Grazie come sempre alla mia squadra e soprattutto al mio delegato allo sport Milena Orrù che in questa grande riqualificazione ci ha creduto con forza sin dall’inizio”.

