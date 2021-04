La pulizia delle spiagge di Arzachena.

Al via la pulizia delle spiagge di Arzachena. Come ogni anno, nel periodo pasquale, cominceranno le attività per preparare le spiagge all’estate imminente. Nei prossimi 15 giorni, le attività del Comune previste nei litorali sono relative alla pulizia di sgrossatura di inizio stagione delle spiagge e delle pinete. Non mancherà la raccolta dei rifiuti nei camminamenti e nelle aree di accesso alle spiagge, la fornitura, trasporto e installazione dei primi 12 cestini porta rifiuti.

Nelle spiagge si effettuerà la rimozione di resti organici eventualmente spiaggiati. Le aree verdi di Cannigione e La Conia, saranno messe in ordine attraverso il decespugliamento delle aree verdi. Nel comune di Arzachena vige il divieto di plastica monouso lungo i litorali e nelle aree sensibili, oltre al divieto di abbandonare rifiuti e mozziconi di sigaretta. Sono previste sanzioni fino a un massimo di 500 euro per i trasgressori.

