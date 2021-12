Oltre 250 stelle di Natale per le attività di Arzachena.

Una bella iniziativa in vista delle feste da parte dell’ufficio Ambiente del Comune di Arzachena che, come ogni anno ha regalato una stella di Natale a negozi, bar e ristoranti del centro e dei borghi per decorare gli ingressi delle attività durante le feste.

Sono state acquistate oltre 250 piante che saranno distribuite tutte entro la settimana.