Gli studenti di Arzachena scoprono il mondo della Protezione Civile

La Protezione Civile incontra gli studenti di Arzachena.

Si è svolta nella giornata di giovedì 15 gennaio, un’importante iniziativa dedicata all’educazione alla cittadinanza attiva e alla sicurezza, che ha visto protagonisti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado di Arzachena. L’evento, intitolato “Scopri la Protezione Civile – Arzachena Agosto ’89 Odv“, ha avuto come cornice l’Auditorium Multidisciplinare Comunale. Il progetto è stato promosso dall’Associazione Arzachena Agosto ’89 Odv in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, coinvolgendo direttamente gli assessorati all’Istruzione e alla Protezione Civile. L’obiettivo principale della giornata è stato quello di sensibilizzare le nuove generazioni sul ruolo cruciale svolto dal sistema di emergenza e sul valore del volontariato.

Un percorso tra teoria e pratica.

La mattinata si è aperta con l’accoglienza degli studenti e i saluti istituzionali, per poi proseguire con una fase di approfondimento teorico attraverso la proiezione di un video informativo. Successivamente, l’attività si è spostata presso il parcheggio della palestra comunale, dove è stato allestito un articolato percorso dimostrativo.

Gli studenti hanno potuto osservare da vicino i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione, approfondendo le procedure operative di cinque settori chiave: Sanitario: gestione delle prime cure e soccorso medico; Antincendio Boschivo: strategie di prevenzione e contrasto ai roghi; Soccorso a mare: tecniche di intervento in ambiente acquatico; Idrogeologico: monitoraggio e gestione delle criticità legate al territorio; Cinofilo: l’impiego delle unità canine nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

L’iniziativa ha offerto ai ragazzi l’opportunità di dialogare con volontari e tecnici esperti, trasformando una lezione frontale in un’esperienza coinvolgente e interattiva. Il contatto diretto con chi opera quotidianamente sul campo ha permesso di trasmettere l’importanza della prevenzione e della solidarietà sociale. L’amministrazione e gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando come la formazione scolastica debba necessariamente passare anche attraverso la consapevolezza dei rischi e la conoscenza delle strutture che garantiscono la sicurezza collettiva.

