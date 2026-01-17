Gli studenti di Arzachena scoprono il mondo della Protezione Civile

Gli studenti di Arzachena scoprono il mondo della Protezione Civile

17 Gennaio 2026

di Pietro Lobrano

La Protezione Civile incontra gli studenti di Arzachena.

Si è svolta nella giornata di giovedì 15 gennaio, un’importante iniziativa dedicata all’educazione alla cittadinanza attiva e alla sicurezza, che ha visto protagonisti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado di Arzachena. L’evento, intitolato “Scopri la Protezione Civile – Arzachena Agosto ’89 Odv“, ha avuto come cornice l’Auditorium Multidisciplinare Comunale. Il progetto è stato promosso dall’Associazione Arzachena Agosto ’89 Odv in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, coinvolgendo direttamente gli assessorati all’Istruzione e alla Protezione Civile. L’obiettivo principale della giornata è stato quello di sensibilizzare le nuove generazioni sul ruolo cruciale svolto dal sistema di emergenza e sul valore del volontariato.

Un percorso tra teoria e pratica.

La mattinata si è aperta con l’accoglienza degli studenti e i saluti istituzionali, per poi proseguire con una fase di approfondimento teorico attraverso la proiezione di un video informativo. Successivamente, l’attività si è spostata presso il parcheggio della palestra comunale, dove è stato allestito un articolato percorso dimostrativo.

Gli studenti hanno potuto osservare da vicino i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione, approfondendo le procedure operative di cinque settori chiave: Sanitario: gestione delle prime cure e soccorso medico; Antincendio Boschivo: strategie di prevenzione e contrasto ai roghi; Soccorso a mare: tecniche di intervento in ambiente acquatico; Idrogeologico: monitoraggio e gestione delle criticità legate al territorio; Cinofilo: l’impiego delle unità canine nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

L’iniziativa ha offerto ai ragazzi l’opportunità di dialogare con volontari e tecnici esperti, trasformando una lezione frontale in un’esperienza coinvolgente e interattiva. Il contatto diretto con chi opera quotidianamente sul campo ha permesso di trasmettere l’importanza della prevenzione e della solidarietà sociale. L’amministrazione e gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando come la formazione scolastica debba necessariamente passare anche attraverso la consapevolezza dei rischi e la conoscenza delle strutture che garantiscono la sicurezza collettiva.

