A Olbia la benzina è più cara, ecco i prezzi più convenienti

A Olbia il prezzo della benzina è più caro.

In Sardegna, la benzina viaggia intorno a 1,63/68 euro al litro e il gasolio sui 1,68/74, mentre a Olbia i valori medi sono leggermente più alti. Ma ci sono impianti dove fare il pieno permette di risparmiare qualche centesimo per litro, un vantaggio che nel corso dell’anno può fare la differenza.

Quali sono i distributori più convenienti.

Sul podio dei distributori più convenienti, la medaglia d’oro va al distributore Conad in zona Poltu Cuadu, qui la benzina in modalità self-service costa circa 1,558 euro al litro e il gasolio 1,588, valore più basso rilevato in città. La medaglia d’argento spetta al distributore Esso di viale Aldo Moro 72 dove la benzina si attesta a 1,569 euro e il gasolio a 1,629. Infine, la medaglia di bronzo va a Q8 in via Roma, con benzina a 1,578 euro e gasolio a 1,618.

Alcuni consigli utili.

Per chi vuole risparmiare, la strategia più efficace resta monitorare i prezzi aggiornati e privilegiare gli impianti self-service, ricordando che i prezzi possono variare anche nell’arco della stessa giornata.

