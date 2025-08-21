Grande successo per il Festival dei Fisarmonicisti ad Arzachena

Il festival dei Fisarmonicisti ad Arzachena ha portato centinaia di persone in piazza.

Successo per la serata del 18 agosto, dove ad Arzachena si è svolta la serata del Festival dei Fisarmonicisti, con i campioni del mondo di organetto, i fratelli Scacchia, che hanno intrattenuto grandi e piccini.

In piazza hanno ballato tantissime persone, in una serata all’insegna del divertimento. Migliaia di persone sono scese in piazza ballando, accompagnate dalle note di diversi musicisti, in una entusiasmante rassegna organizzata dal Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena.

L’intrattenimento all’insegna della tradizione è cominciato a partire dalle 19:00, in piazza Risorgimento. Per l’occasione ospiti anche i fratelli Scacchia, campioni del mondo di organetto, nell’unica data sarda del tour. Il Festival dei Fisarmonicisti è stato promosso dalla delegata allo Sport e Spettacolo Nicoletta Orecchioni.

