Incendio in una casa ad Arzachena, paura per una coppia

Scoppia un incendio in un’abitazione ad Arzachena.

Oggi, intorno alle 19:00, nell’agro di Arzachena, si è verificato, per cause da accertare, un incendio in un’abitazione. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Arzachena, che arrivati sul posto, hanno constatato che l’abitazione era avvolta da fumo intenso e hanno evacuato una coppia.

La squadra dei vigili del fuoco, dopo l’evacuazione, hanno trovato una bombola di gpl e l’hanno portata in una zona sicura. Fortunatamente non ci sono feriti, ma la casa è ora inagibile a causa dei danni del rogo. Sul posto un’ambulanza del 118, la polizia locale di Arzachena e volontari di Protezione Civile.

