Successo per la sagra della zuppa gallurese di Arzachena: migliaia i visitatori

La sagra della zuppa gallurese si è tenuta sabato scorso.

Grande successo per la festa della zuppa gallurese ad Arzachena. Erano migliaia i visitatori che, sabato 13 luglio, si sono ritrovati in piazza Risorgimento per gustare la “suppa cuata” nella sagra, organizzata dalla Pro Loco di Arzachena e patrocinata dal Comune.

La Sagra della Suppa Cuata ha preso il via alle ore 18, con l’apertura del mercatino, che ha ospitato i prodotti dell’artigianato artistico del territorio della Sardegna e proseguendo con i canti e poesia galluresi. È cominciato alle 20 l’appuntamento più atteso, quello della degustazione della zuppa gallurese, servita sulle lunghe tavolate, allestite in piazza Risorgimento.

Una scelta, quella delle tavolate, fortemente voluta dalla Pro Loco di Arzachena, che ha organizzato con cura la Sagra della Suppa cuata: “Abbiamo voluto dare la possibilità non solo di conoscere i piatti locali – ha dichiarato il presidente della Pro Loco, Salvatore Valleri -, ma anche di creare un’occasione di socializzazione e di incontro. Manifestazioni come questa danno finalmente la possibilità di riappropriarsi della piazza, abitudine che anche i locali hanno perso negli anni. Inoltre, grazie all’evento di sabato, molti visitatori di fuori hanno avuto l’opportunità di conoscere anche persone e attività del posto, oltre che le tradizioni, e portarsi a casa un bel ricordo della Sardegna. Noi come Pro Loco ci siamo impegnati a trasmettere le tradizioni e il senso dell’ospitalità, attraverso questo evento. Anche le attività commerciali hanno avuto grande respiro, avendo l’occasione di restare aperte fino a tardi”.

“È stata una bellissima serata – ha aggiunto Valleri -, vedere la piazza trasformata in un salotto, anche grazie agli sforzi dell’Amministrazione comunale, che ha abbellito con nuovi arredi la piazza e ci ha supportato con il patrocinio dell’evento. Va menzionato anche l’impegno dei soci della Pro loco, una bellissima squadra composta da volontari che, nonostante il caldo, hanno cucinato e lavorato con passione per tutta la serata, come segno di grande affetto e appartenenza verso questa comunità”.

La festa del 1° agosto.

Digerita la zuppa la Pro loco il 1° agosto ha dato appuntamento a tutti per la “Notte Sarda” e la ”sagra dei chjusoni”, ovvero degli gnocchi artigianali tipici galluresi. Anche per questa occasione la Pro Loco allestirà le tavolate per la degustazione. All’evento ci saranno anche le maschere tradizionali della Sardegna, che sfileranno per le vie del centro storico di Arzachena, insieme ai gruppi folk, tamburini, carri buoi. Sui palchi allestiti si esibiranno anche i Tenores e il concerto dei Janas.

