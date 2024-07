Insulti alla difesa di uno degli imputati del processo Grillo, denunciati in 26

Le offese via social per le domande alla studentessa del caso Grillo.

L’avvocata della difesa di uno degli imputati del caso Grillo, lo scorso dicembre, era stata minacciata e insultata via social a causa delle domande fatte in aula a Tempio alla principale accusatrice del figlio del fondatore del M5s e altri imputati che l’avrebbero stuprata nel 2019 in Costa Smeralda.

La Polizia Postale di Sassari ha denunciato così 26 persone alla Procura della Repubblica per diffamazione aggravata nei confronti dell’avvocata Antonella Cuccureddu. La legale difende Francesco Corsiglia, uno degli imputati insieme a Ciro Grillo, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta, nel processo in corso a Tempio Pausania.

Le indagini sono state avviate dopo che, nel marzo scorso, Cuccureddu ha presentato una querela, rappresentata dall’avvocato Nino Cuccureddu. Gli agenti, sotto la guida del comandante della Polizia Postale di Sassari, Michele Delogu, hanno identificato i sospettati e verificato i fatti, trasmettendo poi la notizia di reato alla Procura di Sassari. Gli insulti diffamatori contro Antonella Cuccureddu sono stati postati sui social come commenti a vari articoli di cronaca pubblicati da testate nazionali.

La Cuccureddu ha spiegato pubblicamente che tali domande ricalcavano quelle già poste dai carabinieri e dai pm nelle prime fasi dell’inchiesta e riproposte in aula per chiarire i fatti e identificare eventuali contraddizioni, domande che erano state vagliate e ammesse dal tribunale. La Procura dovrà ora decidere se procedere nei confronti delle 26 persone denunciate.

