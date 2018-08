Arzachena tra le 20 spiagge top d’Italia: incontro a Bibione tra i sindaci

Al summit a Bibione c’è anche Arzachena.

Anche il Comune di Arzachena parteciperà al “G20 delle spiagge italiane”, il summit del turismo balneare in programma dal 5 al 7 settembre a Bibione. Nel corso del summit i comuni con più presenze di turisti in Italia, si confronteranno per definire le linee di sviluppo del settore turistico.

In cima alla classifica ci sono Rimini e l’Emilia Romagna, seguite dal Veneto. Arzachena si presenta con 1,1 milioni di presenze. Il contributo delle presenze al Sud è molto importante per il settore, perchè contribuiscono alle oltre 6 milioni di presenze.

Sul sistema turistico nazionale nel 2016 i venti comuni hanno registrato oltre 60 milioni di turisti, circa il 15% delle presenze complessive del paese, ecco il motivo della loro presenza al summit di Bibione. Parteciperanno sindaci, assessori regionali, tecnici, studiosi e operatori del settore turistico, per discutere sui temi per migliorare il servizio balneare.

