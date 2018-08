A fuoco un frigorifero mal funzionate.

Intervento dei vigili del fuoco di Siniscola per un incendio divampato in un appartamento al primo piano a San Teodoro, in via Nazionale. L’incendio è divampato nell’appartamento domenica sera. Secondo i primi accertamenti l’incendio pare sia stato provocato da un frigorifero mal funzionate all’interno della cucina.

Nessuno è rimasto intossicato ma all’interno della casa si trovavano i due coniugi che hanno dato immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti, oltre i vigili del fuoco di Siniscola, i carabinieri. Si è poi provveduto a bonificare l’appartamento, dove alcune pareti sono state annerite dalle fiamme.

