Muore a soli 44 anni, Olbia piange la scomparsa di Mauretto

L’addio a Mauretto Deiana di Olbia.

La città di Olbia piange la prematura scomparsa di Mauro Deiana, conosciuto da tutti come Mauretto, venuto a mancare all’età di 44 anni dopo aver affrontato una lunga malattia. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti, che in queste ore si stringono attorno ai suoi cari per condividere il dolore della perdita.

A darne il triste annuncio sono la moglie Vanessa Mulas, il suocero Raimondo, il padre Salvatore e la madre Anna Rita, insieme al fratello Danilo con Lidia, alla sorella Tania e agli amati nipoti Giona, Noah e Jagho. Nel ricordo di Mauro si uniscono anche gli zii Paolo con Tonina, la cugina Martina con Andrea, oltre ai numerosi amici e parenti che ne hanno apprezzato le qualità umane.

Le esequie sono in programma per la mattina di giovedì 26 febbraio alle ore 11 nella basilica di San Simplicio a Olbia. Il corteo funebre partirà dall’Hospice di Tempio Pausania. Al termine della cerimonia religiosa, la famiglia ha espresso la propria gratitudine a quanti prenderanno parte al lutto, dispensando al tempo stesso dalle visite.

