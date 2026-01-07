Lotteria Italia, la fortuna bacia La Maddalena: la vincita

La vincita con la Lotteria Italia a La Maddalena.
Un biglietto acquistato a La Maddalena ha garantito una vincita da 20.000 euro nell’ultima estrazione della Lotteria Italia. Il tagliando premiato, serie B 324560, rientra tra quelli estratti successivamente all’assegnazione dei premi principali, avvenuta ieri durante la trasmissione televisiva “Affari Tuoi“.
L’estrazione dei primi cinque premi si è svolta in diretta dal Teatro delle Vittorie di Roma, nel corso del programma di Rai Uno condotto da Stefano De Martino, appuntamento che accompagna tradizionalmente la fase conclusiva della lotteria nazionale.
Anche la Sardegna figura tra le regioni interessate dalle vincite, sebbene il premio assegnato a La Maddalena non sia il più elevato registrato sull’isola. La somma più consistente in ambito regionale è stata infatti quella da 1.500.000 euro, abbinata a un biglietto venduto a Jerzu, in Ogliastra.