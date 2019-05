Il divieto di fumo nelle spiagge.

Per stroncare la piaga delle cicche di sigarette che sporcano e devastano le spiagge, il Comune di Arzachena impone il divieto assoluto di fumo sotto gli ombrelloni, aprendo però alla predisposizione di aree apposite per i fumatori.

Sono, infatti, in corso i lavori in tutte le spiagge di Arzachena in vista dell’entrata in vigore dell’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Ragnedda che impone il divieto di fumo al di fuori di apposite aree segnalate dal 1° giugno 2019.

L’iniziativa mira a contrastare l’abbandono di mozziconi di sigari e sigarette lungo i litorali, tra i rifiuti più raccolti nei nostri arenili. Le sanzioni per i trasgressori vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. I dettagli dell’ordinanza sono consultabili presso il sito del Comune di Arzachena.

(Visited 67 times, 67 visits today)