La rottamazione delle cartelle a Olbia apre la possibilità di sanare debiti con una riduzione degli importi dovuti.

Il Consiglio comunale di Olbia ha approvato l’adesione alla misura della rottamazione cartelle Olbia, avviando un percorso di definizione agevolata per i debiti accumulati negli anni. Il provvedimento riguarda tributi locali e sanzioni, comprese le violazioni al codice della strada, e punta a favorire la regolarizzazione delle posizioni da parte dei cittadini.

L’approvazione è arrivata con 25 voti favorevoli, al termine di una seduta che ha portato all’inserimento della delibera all’ordine del giorno in tempi rapidi, in considerazione delle scadenze previste dalla normativa nazionale.

Una misura attesa da tempo.

L’amministrazione comunale aveva già manifestato interesse per strumenti di pace fiscale, ma la possibilità per i Comuni di aderire è diventata concreta solo pochi giorni prima della discussione in aula. Questo passaggio ha accelerato l’iter, portando alla definizione della proposta e alla sua approvazione.

La misura consente ai contribuenti di ridurre l’importo complessivo dei debiti. Il meccanismo della definizione agevolata permette di versare il capitale dovuto eliminando sanzioni e interessi, con la possibilità di suddividere i pagamenti in rate.

Gli effetti per cittadini e amministrazione.

La rottamazione rappresenta uno strumento che punta a rendere sostenibile il carico fiscale per i contribuenti con posizioni debitorie pregresse. Allo stesso tempo, l’amministrazione individua nella misura un’opportunità per recuperare somme che, in molti casi, risulterebbero difficilmente esigibili.

Come scrive La Nuova Sardegna, il presidente della commissione Bilancio Nino Sanciu ha illustrato il senso del provvedimento durante il dibattito consiliare, evidenziando che la capacità di riscuotere i crediti rappresenta un elemento centrale nella gestione delle entrate pubbliche.

L’accesso alla definizione agevolata.

Con l’adesione alla misura, i cittadini potranno valutare la propria situazione e scegliere se accedere alla sanatoria, regolando i debiti secondo le condizioni previste. Il Comune si prepara quindi a entrare nella fase operativa, con l’attivazione delle procedure necessarie per l’applicazione della norma.

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