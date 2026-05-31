Incidente stradale in viale Marinella a Olbia, danni e feriti

L’incidente in viale Marinella a Olbia.
Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Olbia lungo viale Marinella, dove due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. A seguito dell’impatto, due persone hanno riportato ferite giudicate lievi e sono state accompagnate in ospedale per ulteriori accertamenti sanitari, al fine di escludere conseguenze più serie.
Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto a effettuare i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’intervento ha consentito anche di gestire la viabilità nella zona interessata, evitando ulteriori disagi alla circolazione durante le operazioni.