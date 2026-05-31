Il progetto sulla destagionalizzazione turistica San Teodoro.

San Teodoro entra ufficialmente nel percorso condiviso per allungare la stagione turistica in Gallura. Il comune ha aderito al protocollo già sottoscritto da Olbia e Alghero, ampliando così la rete territoriale impegnata nel progetto. L’iniziativa coinvolge anche la Camera di commercio di Sassari, la Geasar e la Confcommercio Nord Sardegna, con l’obiettivo di rendere più stabile l’economia legata al turismo.

Il programma per prolungare la stagione a San Teodoro.

Durante l’incontro istituzionale, i rappresentanti degli enti coinvolti hanno illustrato la linea operativa. Il presidente della Camera di commercio ha spiegato che il progetto punta a prolungare le attività turistiche fino al mese di novembre, valorizzando il territorio anche fuori dai mesi estivi. San Teodoro assume un ruolo strategico grazie alle sue risorse ambientali e all’offerta consolidata.

L’amministratore delegato della Geasar ha evidenziato come l’iniziativa favorisca un cambiamento nell’organizzazione del sistema turistico locale. L’obiettivo consiste nel mantenere attive le imprese anche nei periodi di bassa affluenza, attraverso una proposta più ampia e competitiva. Le associazioni di categoria hanno ribadito l’importanza di una visione condivisa che rafforzi le comunità e coordini gli operatori.

Gli obiettivi.

Gli obiettivi per il territorio e le imprese.Il protocollo mira a creare una collaborazione stabile tra enti pubblici e settore privato. I partecipanti intendono costruire un’offerta turistica capace di attrarre visitatori oltre l’alta stagione. La strategia si basa sulla promozione delle eccellenze locali, sull’organizzazione di eventi e sul potenziamento delle connessioni.Il sindaco ha sottolineato il ruolo centrale di San Teodoro nella filiera turistica e la necessità di adattarsi ai cambiamenti del mercato.

L’amministrazione comunale sostiene il percorso avviato e punta a individuare nuove opportunità di crescita. Il progetto proseguirà ora nella fase operativa, con il coinvolgimento diretto degli operatori e delle realtà locali.

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