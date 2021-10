Flop di Salmo è disco di platino.

Altro che “flop“. L’ultimo album di Salmo Flop è stato certificato con il disco di platino. Il rapper di Olbia, che l’1 ottobre è uscito su tutte le piattaforme, ha conquistato proprio tutti.

E’ ormai in cima alle classifiche da tre settimane l’ultima fatica dell’artista olbiese, finendo anche alla posizione 1 della classifica FIMI degli album più venduti. Un nuovo traguardo per Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, che va ad aggiungersi al recente disco d’oro ottenuto per il singolo Kumite e al primo posto nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di debutto. Il suo singolo Kumite è decimo nella Top 10 Global Song Debuts.