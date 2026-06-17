Ad Arzachena torna il progetto dedicato al trekking urbano

Al via Arzachena Experience.

Il comune di Arzachena si prepara a vivere una stagione estiva ricca di iniziative culturali e di valorizzazione del territorio grazie al ritorno di Arzachena Experience. Si tratta di un progetto di trekking urbano gratuito, facile e accessibile, concepito per accompagnare sia i residenti che i visitatori in un viaggio affascinante alla scoperta dei luoghi più significativi della città. Lungo il percorso, i partecipanti hanno l’opportunità di approfondire gli elementi identitari e le storie che hanno plasmato il territorio gallurese nel corso dei secoli, offrendo un’esperienza profonda fatta di cultura e memoria da vivere passo dopo passo.

Il calendario degli eventi.

Il calendario degli appuntamenti prevede un incontro fisso ogni giovedì pomeriggio, con inizio alle ore 18:30, per tutta la durata dell’estate fino al prossimo 10 settembre. Il punto di ritrovo stabilito per la partenza è il MIMU, noto per essere il museo più piccolo d’Italia, situato in via Marconi al numero 12 ad Arzachena. Il primo appuntamento della stagione è fissato per giovedì 18 giugno, inaugurando così una serie di passeggiate culturali che promettono di arricchire l’offerta turistica locale.

L’iniziativa è promossa attivamente dall’assessore al Turismo e al commercio, Claudia Giagoni, e vede la cura organizzativa dell’associazione culturale “La scatola del tempo” in collaborazione con MSD & Partners di Mario Sotgiu Dessole. Il successo e l’apprezzamento di questo format hanno inoltre portato a un ampliamento dell’offerta per i mesi successivi. A partire dal mese di luglio, infatti, l’appuntamento settimanale raddoppierà grazie all’introduzione di Cannigione Experience, un secondo itinerario che si svolgerà ogni martedì per svelare le bellezze e gli aneddoti legati alla celebre frazione costiera.

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