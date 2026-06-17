Le previsioni del meteo a Olbia e in Gallura per il 18 giugno

Il meteo a Olbia e in Gallura.

L’estate ingrana la marcia più alta sul territorio della Gallura. Le previsioni del meteo per la giornata di giovedì 18 giugno, delineano ancora un quadro di assoluta stabilità atmosferica, dominato dal sole e da temperature tipicamente estive che inviteranno residenti e turisti ad affollare le spiagge del litorale.

Sole e caldo.

Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà completamente sereno, privo di qualsiasi sistema nuvoloso significativo. Questa condizione di cielo limpido si manterrà invariata per l’intero arco della giornata, proseguendo poi in una nottata che si preannuncia stellata e sgombra da nubi. Il termometro registrerà valori importanti: la temperatura massima toccherà i 32°C nelle ore centrali, mentre le minime notturne non scenderanno sotto i 20°C, garantendo una serata mite.

Il vento e l’umidità.

Un elemento a cui prestare particolare attenzione sarà l’indice UV, stimato a un livello molto alto, pari a 10. Gli esperti raccomandano caldamente l’uso di adeguate protezioni solari per chi esporrà la pelle ai raggi diretti, specialmente nelle ore centrali della giornata. La ventilazione sarà debole o moderata, con venti che soffieranno da est alla velocità costante di 10 mph, offrendo un leggero e piacevole sollievo lungo le aree costiere. Il tasso di umidità si attesterà intorno al 42%, mantenendo il clima caldo ma complessivamente sopportabile. Il rischio di precipitazioni è logicamente pari allo zero percento, escludendo qualsiasi possibilità di pioggia isolata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui