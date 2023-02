L’ultimo viaggio di Mimmo, il lutto colpisce Arzachena: aveva 58 anni

Lutto ad Arzachena per la morte di Mimmo Columbano.

Grande lutto ad Arzachena per la scomparsa di Mimmo Columbano. Il 58enne viene ricordato non solo in Costa Smeralda, ma in tutta la Gallura. “Mimmo incarnava alla perfezione questo equilibrio perfetto tra locale e globale: profondamente arzachenese, e dunque profondamente gallurese, ma impegnato professionalmente nella destinazione internazionale tra le più esclusive al mondo – lo ricordano dal Consorzio Costa Smeralda -. Mimmo era realmente ben voluto da tutti. Per la sua larga simpatia, per la sua fine ironia, per la sua sincera bontà. Perché la cosa straordinaria è che Mimmo era autentico sia quando indossava i panni dell’attore nella Greffa di lu siazzu – la compagnia teatrale in lingua gallurese – sia quando lavorava come guardia giurata per il Consorzio”.

Prima nella Greffa di lu siazzu, poi nella Bocci di Gaddhura, il programma radiofonico che è un’altra storia memorabile ed encomiabile di Arzachena e della Gallura, Mimmo aveva portato nel futuro tutto il suo passato e quello della sua terra.

“Se un giorno, speriamo mai, o altrimenti in un futuro molto lontano, il gallurese dovesse diventare una lingua morta, gli studiosi, o l’intelligenza artificiale, potranno ricostruirla perfettamente sentendo le sue tracce video e audio. E non solo la grammatica, ma anche il modo di essere della Gallura, questa terra per secoli disabitata, poi ripopolata in larga parte dai corsi e per altri secoli isolata nei suoi candidi stazzi”.