Vaccinazioni ad Arzachena, domani è il turno di 282 persone fragili

Continuano le vaccinazioni ad Arzachena.

Continuano la campagna di vaccinazione ad Arzachena dove, domani, saranno vaccinati 282 arzachenesi appartenenti alle categorie fragili individuati secondo le liste fornite dalla Ats di Olbia.

La segreteria del sindaco sta contattando gli interessati al telefono per comunicare orari e modalità di partecipazione. Anche per questo appuntamento al centro vaccini di Arzachena scenderanno in campo medici e infermieri della Ats, medici di base e farmacisti volontari, la Protezione civile Agosto ‘89 e i barracelli.

Come partecipare alle vaccinazioni del 6 maggio.

Attendere la chiamata degli incaricati della segreteria del sindaco;

Scaricare il modulo di consenso informato disponibile sul sito del Comune e compilarlo.

Presentarsi presso la tensostruttura allestita nel parcheggio della palestra comunale in località Corracilvuna muniti dei moduli di consenso informato e di un documento di identità;

Dopo la vaccinazione è necessaria un'attesa di 15 minuti nell'apposita area per monitorare l'eventuale insorgere di reazioni avverse immediate.

