La donna scomparsa ad Aglientu.

Nessuna traccia ancora di Silvana Gandola, la donna scomparsa da Aglientu da più di un mese. Le ricerche dell’anziana sono cessate, ma il presidente dell’associazione Penelope Sardegna Onlus e avvocato, Gianfranco Piscitelli, non si è perso d’animo e ha intensificato le indagini investigative.

Un team di esperti per indagare sulla scomparsa.

Il legale della famiglia, non crede alla denuncia presentata il 28 aprile scorso dalla sua badante, la quale ha riferito di aver perso di vista Silvana in un raggio di soli 500 metri. Così ha messo in rete uno staff di esperti investigativo-forensi per intensificare le indagini investigative.

La squadra comprende l’antropologa odontologa forense e identificativa, Chantal Milani, esperta anche in analisi di videosorveglianza; il geoacheologo Pier Matteo Barone, che si occuperà del recupero delle immagini satellitari relative alla zona di scomparsa. Infine, ci sarà anche Barbara Dordoni della Nova Forensic, che si occuperà dell’analisi di cellulari e computer. Il supporto della squadra, secondo l’avvocato Piscitelli, forse risolverà i misteri sulla vicenda della donna scomparsa ad Aglientu.

(Visited 1 times, 1 visits today)