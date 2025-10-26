Il sentiero naturalistico ad Arzachena.

Il progetto del percorso naturalistico Capizzal di Ponti – Li Conchi, ad Arzachena, comincia finalmente a prendere forma. Lunedì scorso sono stati avviati i primi lavori di pulitura dei terreni, segnando l’inizio della realizzazione di un sentiero che mira a valorizzare il patrimonio ambientale e monumentale di Arzachena, promuovendo al contempo le attività all’aria aperta.

L’iniziativa, fortemente voluta e promossa fin dal 2019 dal delegato all’Ambiente Michele Occhioni, ha come obiettivo principale la tutela del paesaggio e lo sviluppo turistico-sportivo locale. Questo percorso non è solo un sentiero pedonale ma una via che collega la comunità alla sua storia geologica e naturalistica, a due passi dal centro urbano.

Un sentiero di oltre 3 chilometri nel cuore del paesaggio.

Il tracciato si estende per oltre 3 chilometri e si snoda lungo otto tappe significative che costeggiano il centro abitato, offrendo ai visitatori un’immersione unica tra imponenti formazioni rocciose e scorci naturalistici.

Le otto tappe che caratterizzeranno il percorso sono Capizzal di Ponti, Tafoni di via Trieste, Roccia Contra di Picia, Piazza di La Sarra, Roccia La Sarra, Roccia Il Fungo (Monti Incappiddatu), Roccia di via Brescia e Complesso roccioso Li Conchi.

L’inclusione di siti iconici come la famosa Roccia Il Fungo (Monti Incappiddatu) e il suggestivo Complesso roccioso Li Conchi renderà il percorso un’attrazione di grande richiamo, capace di soddisfare sia gli appassionati di trekking che i curiosi della storia locale.

Lavoro congiunto tra Ambiente e Lavori Pubblici.

Il coordinamento degli interventi è affidato all’Ufficio Lavori Pubblici comunale. Il progetto, infatti, è promosso anche dall’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena, a testimonianza di una sinergia tra i diversi settori dell’amministrazione.

L’avvio dei lavori di pulitura è il primo passo concreto verso la fruibilità del sentiero, che si preannuncia come un elemento chiave per l’offerta turistica esperienziale di Arzachena, rafforzando l’identità del comune come destinazione che coniuga l’attrattiva costiera con la ricchezza dell’entroterra granitico.

Si attende ora il completamento delle opere per l’inaugurazione ufficiale di questo nuovo “anello verde” che abbraccerà la città.

