Vento forte e onde alte, scatta l’allerta meteo in Gallura

L’allerta meteo in Gallura.

Soffierà forte il vento sulla Sardegna, e in particolare sulla Gallura, dove la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo per l’intera giornata di domenica 27 ottobre. L’avviso è valido dalla mezzanotte fino alle 23:59 dello stesso giorno.

Secondo le previsioni contenute nel bollettino ufficiale, “si prevede vento forte da ovest nord-ovest su gran parte dell’isola, fino a burrasca sulla Gallura e i crinali. Le raffiche potrebbero raggiungere localmente intensità di burrasca forte o tempesta sulle coste della Gallura e del Golfo Orosei e crinali di sui orientali. Sulle coste settentrionali più esposte e quelle nord-occidentali saranno possibili mareggiate con altezze significative fino a 4 metri”.

Le amministrazioni locali raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone costiere e nelle aree più esposte al vento, dove le condizioni del mare potrebbero rendere difficili la navigazione e le attività all’aperto. Anche i collegamenti marittimi potrebbero subire disagi a causa delle forti raffiche e del moto ondoso in aumento. L’invito della Protezione Civile è quello di prestare la massima attenzione, evitando situazioni di rischio e limitando gli spostamenti non necessari nelle ore di maggiore intensità del vento.

