Uffici comunali chiusi per disinfestazione ad Arzachena

La chiusura degli uffici comunali ad Arzachena.
Resteranno temporaneamente chiusi gli uffici comunali di Arzachena situati nella sede di piazza Onorevole Filigheddu, compreso il Comando di Polizia locale, in occasione di un intervento programmato di disinfestazione previsto per la giornata di venerdì 27 marzo. La misura, disposta dall’amministrazione, comporterà l’inaccessibilità dei locali anche nelle 48 ore successive al trattamento, al fine di garantire condizioni di sicurezza per il personale e per l’utenza.
Durante il periodo di sospensione delle attività in presenza, i cittadini potranno comunque mantenere i contatti con gli uffici comunali attraverso i canali telematici, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica disponibili sul portale istituzionale dell’ente. Secondo quanto comunicato, la ripresa delle normali attività è fissata per lunedì 31 marzo, quando gli spazi torneranno nuovamente fruibili al pubblico. L’intervento rientra nelle operazioni periodiche di igiene e tutela degli ambienti destinati ai servizi amministrativi.