Il concorso per la vetrina e la bancarella più bella.

Sono stati proclamati i vincitori del concorso natalizio, indetto dal Comune di Arzachena, per la vetrina e la bancarella più bella. Al concorso hanno partecipato 15 bancarelle e 14 vetrine sparse per tutto il territorio comunale. La classifica è stata stilata da Susi Puggioni, vetrinista, Rossella Ambrosio, wedding planner e Tania Mura, fotografa.

A dividersi il montepremi di 4 mila e 400 euro sono stati, per la miglior bancarella, Francesco Locci, con l’esposizione Creazioni natalizie, Cornaredo di Corinna Tebai con l’esposizione #fattoperte e Antonella Paggiolu per l’esposizione Un mondo di cuori. I vincitori per la miglior vetrina, invece, sono Ascor, Associazione consortile riviera di Cannigione, di Maria Giovanna Olianas, Paride Concept Store, di Shaila Cappuccio e Più dolce di così, di Cristina Leo.

