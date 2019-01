I risultati delle partite di calcio.

SERIE D – GIRONE G.

Nell’anticipo, il Budoni ha stravinto in casa contro il Monterosi per 3 a 1. Ospiti in vantaggio con Mastrantonio al 4’ del primo tempo. Al 32′ il Budoni pareggia con Raimo e passa in vantaggio al 40′ con la doppietta di Raimo. Al 15′ del secondo tempo Spano su rigore ha fissato il risultato finale sul 3 a 1. Con questa vittoria il Budoni si porta al 13’ posto con 22 punti.

ECCELLENZA.

Il Porto Rotondo ha pareggiato 1 a 1 in casa dello Stintino, fanalino di coda, e per effetto delle sconfitte di San Teodoro, Tonara e Tortolì, e del pareggio della Ferrini, mantiene la sedicesima posizione in classifica. In vantaggio al 12 del secondo tempo con Senes, i galluresi hanno subito il pareggio di Glorioso a un minuto dalla fine.

Il San Teodoro ha fatto registrare l’ennesima sconfitta, questa volta ad opera dell’Atletico Uri, a Uri, per 4 a 0. La squadra rimane ultima in classifica con soli 12 punti.

PROMOZIONE.

Il Calangianus Calcio sale in quarta posizione in classifica con 28 punti, vincendo 3 a 2 in casa del Thiesi, secondo in classifica. L’Ilvamaddlena Calcio ha perso 4 a 2 in casa contro la Polisportiva Ossese, mantenendo il settimo posto in classifica, mentre l’Oschirese Calcio ha pareggiato 1 a 1 in casa contro il Porto Torres, scendendo alla diciottesima posizione in classifica.

