Negozi chiusi a Olbia, FdI sostiene il sindaco e si propone di collaborare

Le proposte del Dipartimento Turismo Gallura di Fratelli d’Italia per riaprire i negozi a Olbia.

Il caso dei negozi e bar chiusi a Olbia dopo la stagione estiva ha coinvolto anche il Dipartimento Turismo Gallura di Fratelli d’Italia di Olbia nel dibattito, che sostiene le parole del sindaco sull’esigenza reale di garantire continuità ai servizi e alla fruibilità del centro, ma ritiene indispensabile non fermarsi alla regolamentazione.

LEGGI ANCHE: Negozi chiusi a Olbia, commercianti e aeroporto replicano a Nizzi: “Confrontiamoci”

”Per rendere questo risultato stabile e realmente raggiungibile nel medio e lungo periodo – si legge nella nota di FDI – è indispensabile affiancare alle misure regolamentari, una strategia strutturata di sviluppo della destinazione. La continuità delle attività economiche dipende infatti, dalla capacità del territorio di generare domanda costante attraverso strumenti di programmazione turistica, marketing territoriale, destagionalizzazione dell’offerta, coordinamento degli eventi e un chiaro posizionamento competitivo.

LEGGI ANCHE: L’ira di Nizzi contro i negozi chiusi: “Condotta inaccettabile e dannosa”

Fratelli d’Italia sottolinea che un modello di destinazione maturo consentirebbe agli operatori di Olbia di mantenere la propria operatività grazie a flussi più regolari lungo tutto l’anno, generando ricadute positive su commercio, servizi e qualità dell’esperienza urbana. Secondo il partito, la situazione attuale rappresenterebbe un’importante occasione per avviare un percorso condiviso tra amministrazione, associazioni di categoria e stakeholder, con l’obiettivo di definire una strategia pluriennale che possa rendere sostenibile l’apertura delle attività nel medio e lungo periodo. Fratelli d’Italia ha poi ribadito che il ripetersi annuale del problema delle serrande abbassate confermerebbe l’insufficienza della sola regolamentazione, evidenziando la necessità di una visione strategica più ampia e continuativa.

”In questo quadro – prosegue la nota – diventa essenziale allinearsi con le linee guida e gli strumenti messi a disposizione dal Ministero del Turismo, che sta investendo con decisione su governance delle destinazioni, sostegno alla qualità dell’offerta, digitalizzazione e valorizzazione dei territori. All’interno del Dipartimento Turismo Fratelli d’Italia, portiamo avanti un lavoro di continuo ascolto e progettazione con tutti i territori regionali e nazionali, in un confronto costante che ci permette di costruire proposte concrete e coerenti con le esigenze del territorio. È proprio questa rete istituzionale e politica che può favorire la definizione di un modello di Destinazione Olbia, pienamente integrato nelle strategie turistiche della Sardegna e del Paese”.

”In questo spirito, Fratelli d’Italia, conferma la massima disponibilità a sostenere l’amministrazione con competenze, relazioni e proposte operative, affinché il percorso di costruzione della Destinazione della città possa avanzare in modo coordinato, efficace e nell’interesse dell’intera comunità”, concludono i FDI di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui