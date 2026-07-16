Vigili del fuoco e Comune, concluso il campo giovani ad Arzachena

Successo ad Arzachena per il campo giovani coi vigili del fuoco

Si è conclusa con successo la settima edizione del “Campo giovani” ad Arzachena, progetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Lo scopo è quello di avvicinare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza e della Protezione civile. “Ventinove ragazze e ragazzi tra i 15 e i 17 anni, provenienti da tutta la Sardegna, hanno vissuto una settimana formativa e immersiva presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Olbia, condividendo i ritmi e la vita quotidiana della caserma ed effettuando esperienze sul campo anche sul litorale di Cannigione”. Per il Comune di Arzachena, iniziativa promossa dal delegato alla Protezione civile Alessandro Careddu.

Teoria e pratica

“Durante l’iniziativa, i partecipanti hanno alternato lezioni teoriche a intense attività pratiche sul territorio. Tra i momenti salienti del programma, i ragazzi hanno affrontato moduli dedicati agli elementi di Protezione Civile e Difesa Civile, al funzionamento del Numero Unico Europeo 112 e alla prevenzione dei rischi domestici, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (ANVVF). Non sono mancate esercitazioni di orientamento e movimentazione in ambiente SAF (Speleo Alpino Fluviale) presso il parco avventura di Arzachena “La Contea di Rena” e il Parco Fausto Noce, manovre di primo soccorso sanitario (TPSS) e simulazioni di spegnimento di incendi boschivi”.

Il direttore regionale dei vigili del fuoco

“Nel corso della settimana, i partecipanti hanno ricevuto anche il saluto del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna, Nicola Micele: “Iniziative come il Campo Giovani rappresentano un investimento prezioso sul futuro dei nostri ragazzi e sulla crescita di una vera cultura della sicurezza in tutto il territorio. Vedere tanti giovani appassionarsi al nostro lavoro, alla vita di caserma e ai valori che la animano è, per tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un motivo di grande orgoglio”. Particolare rilievo hanno assunto le giornate dedicate alla sicurezza in acqua svoltesi presso la spiaggia di Mannena. Il litorale è tra quelli monitorati dal presidio nautico dei Vigili del Fuoco di Cannigione, attivo fin dal 14 luglio 2025 grazie alla convenzione siglata tra il Comune, il Corpo e la Prefettura di Sassari. In questa occasione, i giovani hanno potuto assistere e partecipare a simulazioni di salvataggio in mare”.

Il delegato alla Protezione civile

“In merito alla collaborazione tra istituzioni, Alessandro Careddu, delegato alla Protezione Civile, Portualità e Servizi alla Persona del Comune di Arzachena, ha dichiarato: «L’Amministrazione comunale si è messa prontamente a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, in particolare, della squadra nautica del presidio di Cannigione. Sposiamo pienamente gli obiettivi di queste iniziative, che avvicinano i giovani alle istituzioni e insegnano a comprendere la gestione dell’urgenza e dell’emergenza. Le nostre spiagge e località costiere, particolarmente frequentate nel periodo estivo, rappresentano scenari ideali per effettuare manovre di addestramento. Questo ci permette non solo di formare i ragazzi, ma anche di sensibilizzare i turisti e i frequentatori dei litorali sulle buone regole e sui comportamenti corretti da adottare per la salvaguardia del mare e di tutto il nostro territorio”.

“L’evento si è concluso, come da programma, con una cerimonia di saluto che ha suggellato un’esperienza di crescita basata sul lavoro di squadra, sulla disciplina e sullo spirito di servizio. L’organizzazione dell’iniziativa è stata curata da un team di operatori dei Vigili del Fuoco impegnati nel coordinamento, nella pianificazione delle attività, nella logistica e nell’assistenza quotidiana ai ragazzi, affiancati da istruttori qualificati per ciascuna disciplina”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui