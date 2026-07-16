Per La Maddalena e Palau arriva “Franco DG”, il mega traghetto della Delcomar

Il 26 luglio tra La Maddalena e Palau entra in servizio il traghetto Franco DG

Una grande novità, lunga 94 metri, per i collegamenti tra La Maddalena e Palau: entra in servizio il traghetto Franco DG. Varato in Grecia nel 2018, dall’anno scorso è nelle mani della Delcomar che a Carloforte ha fatto tutti i lavori per l’adeguamento alle norme italiane. La sera del 24 ci sarà l’inaugurazione e alle 6 del mattino del 26 luglio prenderà servizio il traghetto gigante. Sono finiti i tempi dei piccoli Jolly Ferry e Centoscudi, che facevano la spola assieme a Limbara e Maddalena. Ora in servizio ci sono i traghetti coi nomi delle Isole, che si aggirano sui 74 metri, e l’Enzo D che ha una capacità massima di 100 posti auto. Ma non bastano più.

Il gigante per i pendolari

Il problema principale nei trasporti tra le due isole si crea la mattina con pendolari e mezzi commerciali che da La Maddalena devono raggiungere la Sardegna. Il traghetto è sempre strapieno, con veicoli che devono aspettare il turno successivo. Per questo la Delcomar ha deciso di sfruttare il gigante da 120 posti auto per quelle corse, in modo da non lasciare più nessuno a terra. Il garage è tutto sullo stesso ponte e c’è un ascensore che permetterà ai passeggeri, soprattutto con problemi di mobilità, di raggiungere il salone superiore.

Ultimati gli ultimi ritocchi per gli ormeggi sia a La Maddalena sia a Palau, il traghetto grande come un campo da calcio è pronto a entrare in servizio. Il nome scelto dalla compagnia Delcomar per il traghetto è un omaggio che i figli hanno voluto fare all’armatore Franco Del Giudice.

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